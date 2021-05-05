МЕХИКО, 5 мая — ПРАЙМ. Регулируемая биржа криптовалют Bitso привлекла 250 миллионов долларов инвестиций в рамках очередного раунда и стала первой компанией криптосектора Латинской Америки стоимостью более миллиарда долларов США.

"Крупнейшая криптовалютная платформа Латинской Америки Bitso объявляет о проведении инвестиционного раунда С на сумму 250 миллионов долларов США… Оценка компании по итогам раунда составила 2,2 миллиарда долларов, что делает её одной из крупнейших финтех-компаний и первой криптокомпанией региона стоимостью более миллиарда долларов", — говорится в пресс-релизе компании.

Генеральный директор Bitso Даниэль Фогель отметил высокие темпы роста крипто-экосистемы в прошедшем году — на то, чтобы привлечь первый миллион пользователей, Bitso понадобилось 6 лет, а за последние 10 месяцев это число удвоилось. Объемы торгов на бирже также сильно растут — в январе 2021 года объем обменных операций был выше, чем за весь 2020 год.

Bitso была основана в 2014 году и предлагает пользователям приложения для обмена, профессиональной торговли и трансфера криптовалют для частных лиц и предприятий. Компания работает на рынках Колумбии, Бразилии и Мексики и одна из немногих тестирует использование криптовалют в регуляторной "песочнице" правительства Колумбии.

По словам Фогеля, в 2020 году компания совместно с американской Ripple обработала 1,2 миллиарда долларов США в виде криптовалютных переводов между США и Мексикой, что составляет около 2,5-3% от общего объема денежных переводов между странами.