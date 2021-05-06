МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. За сутки Ethereum Classic подорожал еще на 56%: криптовалюта обновила исторический максимум стоимости на отметке в 117 долларов. В начале года она торговалась по 5,5 долларов. С тех пор рост превысил 1990% Конкурент биткоина за сутки взлетел на 40%

Сегодня криптовалюта Ethereum Classic обновила исторический максимум стоимости на отметке в 117 долларов. За прошедшие сутки она подорожала на 57%. С начала текущего года альткоин вырос в цене на 1990%. Об этом сообщает РБК.

Капитализация Ethereum Classic достигла 14 миллиардов долларов. При этом, согласно данным CoinGecko, суточные объемы торгов активом достигают 27 миллиардов долларов. По сумме сделок за 24 часа альткоин занимает пятую строчку среди всех криптовалют.

Напомним, что Ethereum Classic появился 20 июля 2016 года в результате хардфорка сети Ethereum. Одно из основных отличий этой криптовалюты — ограниченность эмиссии. Всего может быть выпущено не более 210,7 миллионов ETC.