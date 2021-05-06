МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Согласно данным CoinGecko, снижение доли биткоина на крипторынке до 43,7% указывает на то, что сейчас начался так называемый "сезон альткоинов", когда альтернативные цифровые монеты начинают расти активнее, чем биткоин. Знаменитая криптовалюта обновила свой исторический максимум

В частности, за последнюю неделю ряд криптовалют показали высокую доходность, а некоторые из них подорожали в несколько раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CoinGecko.

Итак, какие же на сегодняшний день самые перспективные криптовалюты?

Dogecoin

Цифровая монета, которая создавалась в 2013 году ради шутки, уже достигла капитализации в 78,8 миллиардов долларов. За прошедшие семь дней Dogecoin вырос на 88%, а прирост за месяц составил 916%. На пике цена альткоина достигала 0,69 долларов.

В начале апреля альткоин вступил в активную фазу роста. Тогда о монете высказывался генеральный директор Tesla Илон Маск. 1 апреля он опубликовал в Twitter неоднозначное сообщение о том, что его компания SpaceX планирует отправить Dogecoin на Луну в прямом смысле. После этой публикации стоимость цифровой монеты выросла на 20% за полчаса.

Ethereum Classic Конкурент биткоина бьет все рекорды

Ethereum Classic — это хардфорк криптовалюты Ethereum, который появился в 2016 году в результате разделения сообщества. Одна часть пользователей считала, что блокчейн должен развиваться, а разработчикам необходимо оптимизировать и усовершенствовать уже имеющийся функционал. Другая же хотела пользоваться оригинальным блокчейном.

За последние семь дней Ethereum Classic подорожал на 201% и достиг отметки в 105,2 доллара, рост за месяц составил 558%. Цифровая монета растет на фоне подорожания Ethereum. Крупнейший по капитализации альткоин 5 мая впервые в истории достиг 3,5 тысяч долларов.

OKB

OKB — это служебный токен криптобиржи OKEx, созданный на базе блокчейна Ethereum. Держатели цифровой монеты получают доступ к специальным возможностям площадки. Токен OKB используется для расчета торговых сборов, позволяет участвовать в голосованиях, а также видеть проверенных торговцев и стать одним из них.

Аналитики отмечают, что только за прошедшую неделю цифровая монета подорожала на 110% и на 15:00 МСК стоит 36,5 долларов. Рыночная капитализация токена достигла 9,7 миллиардов долларов. 3 мая OKB обновил исторический максимум на отметке 44 доллара.

Bitcoin Cash Биржа криптовалют Bitso привлекла 250 миллионов долларов инвестиций

Bitcoin Cash появился в 2017 году в результате разделения основной сети биткоина. В конце апреля началась фаза роста, благодаря которой альткоин вырос до 1,45 тысяч долларов.

За последнюю неделю цифровая монета подорожала на 53%, рост за месяц составил 118%. Примечательно, что еще в начале 2021 года стоимость Bitcoin Cash составляла 343 доллара.

Waves

Waves — это блокчейн-платформа для выпуска криптографических токенов и проведения краудфандинговых кампаний. Платформа позволяет создавать собственную криптовалюту и проводить первичное размещение токенов (ICO).

По подсчетам аналитиков, за неделю стоимость Waves выросла на 92%, достигнув 38 долларов. 4 мая цена цифровой монеты обновляла максимум на отметке 43 доллара. За месяц токен подорожал на 185%.

Любопытно, что стремительный рост альткоина начался в апреле 2021 года. До этого он торговался в пределах 10 долларов.