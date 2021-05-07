2021-05-07T13:59:00+03:00
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Американский банк Goldman Sachs даст возможность своим клиентам зарабатывать на изменениях курса биткоина, получая расчеты в фиатной валюте. Новый продукт — это фьючерс, в котором... ПРАЙМ, 07.05.2021
фьючерсы, биткоин, goldman sachs, доход, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Американский банк Goldman Sachs даст возможность своим клиентам зарабатывать на изменениях курса биткоина, получая расчеты в фиатной валюте. Новый продукт — это фьючерс, в котором две стороны заранее договариваются о дате и цене исполнения сделки. Об этом сообщает Bloomberg.
Банк планирует проводить сделки с фьючерсами Чикагской товарной биржи (CME) через компанию Cumberland DRW. Источники издания сообщают, что некоторые клиенты Goldman Sachs получили доступ к инструменту уже в прошлом месяце.
Ранее стало известно, что во втором квартале текущего года клиенты банка смогут напрямую инвестировать в криптовалюты.