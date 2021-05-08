МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Глава крупнейшего держателя криптовалюты среди публичных компаний MicroStrategy Майкл Сэйлор считает биткоин главным средством сбережения всего 21 века. Об этом он заявил в беседе с Kitco News.

Итак, Сэйлор назвал главную криптовалюту самой разрушительной технологией. Именно биткоину удалось за 12 лет вырасти с 0 до $1 триллиона.

По мнению гендиректора MicroStrategy, биткоин станет главным средством сбережения в 21 веке. Он считает, что человечество сейчас остро нуждается в сильных активах и валютах.

Если люди хотят жить достойной жизнью, то этот актив должен быть цифровым, отмечает он.

"Биткоин — самая быстрорастущая и самая разрушительная сила в мире прямо сейчас. За 12 лет он вырос с 0 до триллиона долларов. Это делает его самой разрушительной технологией в вашей жизни, в моей жизни — более разрушительной, чем Amazon, Apple, Facebook и Google", — рассказал топ-менеджер.

MicroStrategy — крупнейший держатель крипты среди публичных компаний, бумаги которых торгуются на фондовом рынке. В настоящее время у компании — 91,5 тысячи биткоинов. Они были куплены, когда одна криптомонета стоила $24,3 тысячи.