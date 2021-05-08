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Криптовалюта из шуточного твита Маска стала лучшей инвестицией
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Криптовалюта Dogecoin, которая была создана в 2013 году и упомянута в шуточном твите главы SpaceX и Tesla Илона Маска, стала лучшей инвестицией за последние полгода. Как пишет... ПРАЙМ, 08.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Криптовалюта Dogecoin, которая была создана в 2013 году и упомянута в шуточном твите главы SpaceX и Tesla Илона Маска, стала лучшей инвестицией за последние полгода.
Как пишет CNBC, крипта пережила рост курса на 26 тысяч процентов.
Итак, на середину субботы, 8 мая, Dogecoin стал стоить $0,72. Еще в начале прошлого месяца — апреля — курс этой криптовалюты находился ниже отметки $0,1.
Таким образом, рыночная капитализация Dogecoin достигла отметки в $92 миллиарда.
Рост криптовалюты, которую назвали в честь собаки породы сиба-ину из популярного мема, намного превысил показатели других возможных успешных направлений инвестиций.