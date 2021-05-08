МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Криптовалюта Dogecoin, которая была создана в 2013 году и упомянута в шуточном твите главы SpaceX и Tesla Илона Маска, стала лучшей инвестицией за последние полгода.

Как пишет CNBC, крипта пережила рост курса на 26 тысяч процентов.

Итак, на середину субботы, 8 мая, Dogecoin стал стоить $0,72. Еще в начале прошлого месяца — апреля — курс этой криптовалюты находился ниже отметки $0,1.

Таким образом, рыночная капитализация Dogecoin достигла отметки в $92 миллиарда.

Рост криптовалюты, которую назвали в честь собаки породы сиба-ину из популярного мема, намного превысил показатели других возможных успешных направлений инвестиций.