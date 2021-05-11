МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Cтоимость Ethereum 10 мая впервые в истории дошла до отметки 4168 долларов, следует из данных торгов на криптобирже Binance. На момент публикации материала (15:35 МСК) цена криптовалюты составляла 4118 долларов. Об этом сообщает издание Forbes. Пять криптовалют, на которых можно неплохо заработать

Ethereum подорожал больше чем на 1000 долларов за неделю: впервые он перешагнул отметку в 3000 долларов в начале мая — тогда же создатель этого альткоина выходец из России Виталик Бутерин, который владеет 333 520 токенами, стал миллиардером. С начала прошлого года состояние Бутерина выросло в 25 раз.

Forbes USA объяснил резкий рост криптовалюты растущей популярностью приложений децентрализованных финансов (DeFi), призванных заменить традиционные финансовые институты, такие как банки и страховые компании. Кроме того, инвесторы проявляют интерес к этой криптовалюте и системе Ethereum, потому что с ее помощью можно создавать невзаимозаменяемые токены (NFT), подтверждающие право владения виртуальным активом, отмечал Business Insider.

Ethereum — вторая крупнейшая криптовалюта в мире после биткоина, капитализация которой составляет 475 миллиардов долларов. Ранее аналитики предсказывали, что ее стоимость может дойти до 5200 долларов, прежде чем столкнется со следующим серьезным уровнем сопротивления.