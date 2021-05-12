Индекс доминирования биткоина снизился до 48%
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. На конец апреля текущего 2021 года индекс доминирования биткоина снизился до 48%. Этот показатель оказался на минимальном уровне с июля 2018 года, пишет газета "Известия".
В то же время общая рыночная капитализация 9192 криптовалют, по данным CoinMarketCap, выросла на 16,7% по отношению к марту текущего года. Это $2,2 триллиона, сообщает Binance Futures в своем торговом отчете за прошлый месяц.
7 мая индекс доминирования биткоина уже опускался до 40,28%, пояснил изданию директор Binance в России и странам СНГ Глеб Костарев. Он считает, что ситуация сложилась на фоне роста интереса розничных инвесторов к альткоинам. Это диктуется возможностью получить многократную прибыль, несмотря на высокие риски потери вложенных денег.
Другие причины снижения доли биткоина на рынке:
- уже произошедшее сильное подорожание главной криптовалюты
- рост количества проектов на блокчейне эфириума, что также повышает возможность его дальнейшего использования.
Об этом рассказал аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын.
За последние 30 дней монета эфириум подорожала на 93% — до $4 тысяч. По прогнозам, в течение года токен может приблизиться к $10 тысячам.
В то же время индекс доминирования биткоина способен снизиться до 30%.
https://1prime.ru/cripta/20210512/833639747.html