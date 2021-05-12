МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Игроки крипторынка пока не готовы предпринимать решительных действий, поэтому курс биткоина к концу дня составит около 56,2 тысячи долларов, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Конкурент биткоина бьет очередной рекорд стоимости

"После жесткого падения в конце апреля и частичного восстановления в первой декаде мая биткоин сегодня вновь занял выжидательную позицию, при которой участники рынка, хотя и нацелены на дальнейший рост ведущей криптовалюты, пока предпочитают не предпринимать решительных действий", — пояснил Панушкин.

По его оценкам, к концу дня 12 мая "биржевая стоимость биткоина составит около 56 200 долларов за монету".

Утром в среду, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.39 мск цена биткоина растет на 3,51% за последние сутки, до 57,247 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также немного растет в цене — на 3,45%, до 57,259 тысячи долларов.