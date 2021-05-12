МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Один из топ-менеджеров американского банка Goldman Sachs покинул свой пост после того как заработал миллионы на инвестициях в Dogecoin, шуточную валюту, изначально созданную как пародия на биткоин, пишет газета The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эксперт спрогнозировал курс биткоина к концу дня

Собеседники газеты сообщают, что Азиз МакМахон (Aziz McMahon), менеджер по продажам на развивающихся рынках Goldman Sachs, не вел торговлю Dogecoin от лица банка, а инвестировал в данную криптовалюту со своего личного аккаунта.

Точная сумма, которую МакМахон заработал с торговли шуточной криптовалютой, не указывается, однако газета говорит о "значительной прибыли", которая исчисляется в миллионах. После этого он и уволился из Goldman Sachs.

Рост курса Dogecoin начался зимой этого года с того, что группа розничных инвесторов, именуемая WallStreetBets, начала активно покупать акции ряда американских компаний и другие активы, в том числе и шуточную криптовалюту.

С тех пор она многократно подорожала, также поддерживаемая упоминаниями Илоном Маском в своем Twitter. В феврале Маск опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на нее написал слово "Doge". После этого рост Dogecoin разогнался на 19% буквально за 15 минут.