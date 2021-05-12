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Майнинг Ethereum превзошел по доходам добычу биткоина
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Майнеры Ethereum за последние несколько дней обогнали по доходности майнеров, добывающих биткоин. Об этом сообщает The Block. Согласно данным издания, теперь майнеры альткоина... ПРАЙМ, 12.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Майнеры Ethereum за последние несколько дней обогнали по доходности майнеров, добывающих биткоин. Об этом сообщает The Block. Согласно данным издания, теперь майнеры альткоина ежедневно зарабатывают около 77 миллионов долларов против 67 миллионов долларов, получаемых майнерами главной криптовалюты. Ранее добыча Ethereum уже превосходила майнинг биткоина по доходности. Это происходило в конце апреля и начале февраля этого года.
Аналитики издания связывают рост доходности добычи Ethereum с подорожанием самого альткоина и увеличением комиссий за транзакции в сети. Только за последние сутки цифровая монета подорожала на 10% и обновила максимум на отметке 4,37 тысячи долларов. По данным CoinGecko, за месяц альткоин вырос на 97%, а его капитализация увеличилась до 490 миллиардов долларов.
В мае средняя комиссия за транзакцию в сети Ethereum выросла на 563% и достигла 65 долларов, по данным Bitinfocharts. В начале месяца этот показатель составлял 9,8 долларов. Рост комиссий происходит на фоне популярности токена Shiba Inu и других шуточных цифровых монет, которые созданы на базе блокчейна Ethereum.