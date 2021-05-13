ЦЮРИХ, 13 мая — ПРАЙМ. Поддерживаемый Facebook проект по запуску цифровой валюты Diem отозвал заявку на получение платежной лицензии в Швейцарии в связи с планами перенести свою деятельность в Соединенные Штаты Америки, сообщил швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками FINMA.

"Diem Networks GmbH отзывает заявку на получение расширенной лицензии для платежной системы в Швейцарии. Diem планирует запустить платежную систему из США на первом этапе, поскольку проект изначально будет ориентирован на рынок США и будет основан на американской валюте", — говорится в сообщении FINMA.

Компания Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты под названием Libra еще в июне 2019 года. Изначально запуск криптовалюты на глобальном уровне ожидался в первом квартале 2020 года.

В конце прошлого года Facebook переименовал криптовалюту Libra в Diem, поскольку прежнее название ассоциировалось со сложностями в ее одобрении регулирующими органами.