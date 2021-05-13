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Проект Facebook по запуску криптовалюты передумал работать в Швейцарии
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Поддерживаемый Facebook проект по запуску цифровой валюты Diem отозвал заявку на получение платежной лицензии в Швейцарии в связи с планами перенести свою деятельность в... ПРАЙМ, 13.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦЮРИХ, 13 мая — ПРАЙМ. Поддерживаемый Facebook проект по запуску цифровой валюты Diem отозвал заявку на получение платежной лицензии в Швейцарии в связи с планами перенести свою деятельность в Соединенные Штаты Америки, сообщил швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками FINMA.
"Diem Networks GmbH отзывает заявку на получение расширенной лицензии для платежной системы в Швейцарии. Diem планирует запустить платежную систему из США на первом этапе, поскольку проект изначально будет ориентирован на рынок США и будет основан на американской валюте", — говорится в сообщении FINMA.
Компания Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты под названием Libra еще в июне 2019 года. Изначально запуск криптовалюты на глобальном уровне ожидался в первом квартале 2020 года.
В конце прошлого года Facebook переименовал криптовалюту Libra в Diem, поскольку прежнее название ассоциировалось со сложностями в ее одобрении регулирующими органами.