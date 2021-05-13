МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина снизилась более чем на 17%, примерно до 46,9 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 17,37% — до 46 900 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 03.08 мск цена биткоина снижалась на 14,16% — до 49 042 доллара.