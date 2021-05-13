2021-05-13T03:32:14+03:00
2021-05-13T03:32:14+03:00
2021-05-13T03:32:14+03:00
2021
https://1prime.ru/cripta/20210513/833649629.html
Биткоин упал в цене более чем на 17%
Криптовалюты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость биткоина снизилась более чем на 17%, примерно до 46,9 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин... ПРАЙМ, 13.05.2021
новости, финансы, криптовалюты
https://1prime.ru/images/83299/63/832996343.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83299/63/832996343.jpg
https://1prime.ru/images/83299/63/832996342.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83299/63/832996342.jpg
https://1prime.ru/images/83299/63/832996330.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83299/63/832996330.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина снизилась более чем на 17%, примерно до 46,9 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 17,37% — до 46 900 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 03.08 мск цена биткоина снижалась на 14,16% — до 49 042 доллара.