МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падала более чем на 17% после заявлений Илона Маска о приостановке продажи электромобилей Tesla за криптовалюту, свидетельствуют данные торгов. Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 8.03 биткоин дешевел на 11,83% — до 50 575 долларов. Ранее показатель падал более чем на 17% — до 46 795 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина падала на 11,85% — до 50 627 доллара.

Таким образом, биткоин упал на 29% с достигнутого 14 апреля рекорда в 64 854 доллара.

Резкое падение стоимости криптовалюты вызвало заявление главы Tesla Илона Маска о том, что компания приостановила продажу своих электромобилей за биткоины. Маск написал в Twitter, что компания обеспокоена быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов, в частности, угля.

В марте Маск объявил, что Tesla начала продавать свои электромобили за биткоины.