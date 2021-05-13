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2021
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Биткоин рухнул более чем на 17% на заявлении Маска
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Стоимость биткоина падала более чем на 17% после заявлений Илона Маска о приостановке продажи электромобилей Tesla за криптовалюту, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по... ПРАЙМ, 13.05.2021
криптовалюты, торги, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падала более чем на 17% после заявлений Илона Маска о приостановке продажи электромобилей Tesla за криптовалюту, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 8.03 биткоин дешевел на 11,83% — до 50 575 долларов. Ранее показатель падал более чем на 17% — до 46 795 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина падала на 11,85% — до 50 627 доллара.
Таким образом, биткоин упал на 29% с достигнутого 14 апреля рекорда в 64 854 доллара.
Резкое падение стоимости криптовалюты вызвало заявление главы Tesla Илона Маска о том, что компания приостановила продажу своих электромобилей за биткоины. Маск написал в Twitter, что компания обеспокоена быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов, в частности, угля.
В марте Маск объявил, что Tesla начала продавать свои электромобили за биткоины.