МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина восстановилась до 51 тысячи долларов после падения в ночь на четверг на 29% с достигнутого в апреле исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. Биткоин рухнул более чем на 17% на заявлении Маска

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.33 мск снижался в цене на 10,9%, до 50970 долларов. Минутами ранее стоимость криптовалюты немного превышала 51 тысячу долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 10,9%, до 50978 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин немного отыгрывает резкий спад, произошедший в ночь на четверг. Стоимость криптовалюты падала до 46 тысяч долларов, то есть на 29% от достигнутого 14 апреля исторического рекорда в 64 854 доллара.

Такая динамика наблюдается после того, как глава Tesla Илон Маск заявил о приостановке продажи производимых компанией электромобилей за биткоины. Маск написал в Twitter, что компания обеспокоена быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов, в частности, угля.

В марте Маск объявил о начале продаж электромобилей Tesla за биткоины. В начале февраля Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов, при этом в апреле Маск заявил, что компания продала 10% принадлежащих ей биткоинов, чтобы доказать ликвидность этого актива как альтернативного способа хранения денежных средств на балансе.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.