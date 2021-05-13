МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Заявления Илона Маска о приостановке продажи электромобилей Tesla за биткоины могли вызвать краткосрочный обвал криптовалюты, но на самом деле причины снижения лежат глубже, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Эксперт рассказал, что последует за обвалом биткоина

Криптовалюта после заявлений Маска обвалилась в ночь на четверг. Максимально биткоин падал до 46 тысяч долларов — на 29% от последнего исторического рекорда 14 апреля в 64 854 доллара. Сейчас криптовалюта отыграла часть потерь и торгуется в районе 51 тысячи долларов.

Маск написал в Twitter, что Tesla обеспокоена быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов, в частности, угля, и приостанавливает продажу своих электромобилей за биткоины.

"Это могло отразиться на стоимости биткоина, но исключительно в тактическом краткосрочном промежутке времени. Проблема, на мой взгляд, глубже", — прокомментировал Панушкин.

По его словам, хотя участники рынка и поддерживают психологический фон, ориентированный на повышение биржевой стоимости ведущей криптовалюты, сам крипторынок в целом активно диверсифицируется. На сцену активно выходят все новые и новые криптофавориты, привлекающие к себе внимание игроков. Идет заметная внутренняя конкуренция за финансовые активы. Эксперт объяснил, почему биткоин станет полноценным аналогом золота

Этот факт подтверждается замедлением удорожания биткоина месяц к месяцу, отметил эксперт. В январе этого года прирост составлял 158% по сравнению с декабрем 2020 года, а в апреле — 101,3% по сравнению с мартом.

"Другими словами, финансовые гиганты будут продолжать спекулятивные игры, определяя волатильность отдельных активов, но их влияние на рынок в целом из-за его прирастающих объемов будет снижаться, обеспечивая ему собственную жизнь", — резюмировал Панушкин.