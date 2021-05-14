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Эксперт спрогнозировал курс биткоина до конца дня
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Курс биткоина, скорее всего, будет двигаться в сторону понижения и к вечеру составит около 48 тысяч долларов, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных... ПРАЙМ, 14.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Курс биткоина, скорее всего, будет двигаться в сторону понижения и к вечеру составит около 48 тысяч долларов, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
"Хотя психологический фон крипторынка продолжает оставаться в тревожной настороженности и поиске новых возможностей, общая тенденция ориентирована на движение биткоина вниз и превалирование "медведей" над "быками". По нашим оценкам, к концу дня 14 мая биржевой курс биткоина составит около $48 000 за монету", — сказал эксперт.
Утром в пятницу, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.59 мск цена биткоина снижается на 4,3% за последние сутки, до 49,018 тысячи долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также теряет в цене 4,38% за сутки и сейчас торгуется в районе 49123 долларов.