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США ополчились на одну из крупнейших криптобирж
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Министерство юстиции США и Налоговое управление страны (IRS) начали совместное расследование в отношении одной из крупнейших в мире криптобирж Binance, сообщает агентство... ПРАЙМ, 14.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Министерство юстиции США и Налоговое управление страны (IRS) начали совместное расследование в отношении одной из крупнейших в мире криптобирж Binance, сообщает агентство Bloomberg.
Пока в отношении площадки конкретных обвинений выдвинуто не было.
На фоне сообщения о расследовании этих новостей токен криптобиржи Binance Coin рухнул на 9%.
Как прокомментировали в компании, Binance сотрудничают с правоохранительными органами и серьезно относятся к правовым обязательствам.
Напомним, что в марте этого года на эту же криптобиржу ополчилась Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC): Binance стала фигурантом расследования. Тогда регулятор изучал работу площадки по поводу допуска резидентов США к торговле криптодеривативами, без обладания соответствующей лицензии.