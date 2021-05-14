МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Министерство юстиции США и Налоговое управление страны (IRS) начали совместное расследование в отношении одной из крупнейших в мире криптобирж Binance, сообщает агентство Bloomberg. Эксперт спрогнозировал курс биткоина до конца дня

Пока в отношении площадки конкретных обвинений выдвинуто не было.

На фоне сообщения о расследовании этих новостей токен криптобиржи Binance Coin рухнул на 9%.

Как прокомментировали в компании, Binance сотрудничают с правоохранительными органами и серьезно относятся к правовым обязательствам.

Напомним, что в марте этого года на эту же криптобиржу ополчилась Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC): Binance стала фигурантом расследования. Тогда регулятор изучал работу площадки по поводу допуска резидентов США к торговле криптодеривативами, без обладания соответствующей лицензии.