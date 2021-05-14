МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Биткоин вряд ли прекратит хождение из-за отказа от его использования гендиректора производителя электромобилей Tesla Motors Илона Маска, скорее всего, биткоин "умрет" после того, как его запретят крупные центробанки стран мира, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Илон Маск обеднел на $20 миллиардов

Маск написал в Twitter, что Tesla обеспокоена быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов, в частности, угля, и приостанавливает продажу своих электромобилей за биткоины. После заявлений Маска криптовалюта обвалилась в ночь на четверг. Выработка электроэнергии из ископаемого топлива связана с выбросами СО2 в атмосферу, которые считаются основными драйверами стремительного изменения климата на Земле.

"Не думаю, что в этой связи актуален вопрос о том, когда отомрет биткоин. В любом случае работа дата-центров создаст определенное воздействие на окружающую среду. К тому же в целом криптовалюта является инновационным решением, которое, несомненно, будет развиваться в той или иной форме. Целесообразнее в текущей ситуации озаботиться вопросом, как правильно учитывать и минимизировать углеродный след криптовалюты", — сказал директор группы операционных рисков и устойчивого развития KPMG Владимир Лукин.

Эксперт инвесткомпании "Универ" Сергей Дроздов напомнил, что биткоин — это биржевой инструмент, в котором сосредоточено довольно много денежных средств. "Надо отметить, что раньше такие ведущие банки США, как Morgan Stanley и Goldman Sachs и J.P.Morgan говорили о том, что биткоин — это пустышка. Прошло полгода после этих заявлений и три этих инвестиционных дома включились в игру в биткоин…. Биткоин торгуется в выходные, поэтому может служить индикатором того, что произойдет. Биткоин, как инструмент, очень волатилен. Его курс может меняться плюс-минус на 15%", — сказал Дроздов. Эксперт спрогнозировал курс биткоина до конца дня

Эксперт отметил, что отношение Маска к биткоину менялось: несколько месяцев назад он покупал биткоины, а сегодня отказывается от них. "По мнению рынка, Маск — авторитет, поэтому любое его заявление влияет на котировки. Биткоин будет существовать пока мировые центробанки разрешают ему быть. Но работа в мире уже ведется над собственными цифровыми валютами. Как только они решат, что биткоин надо убирать со сцены, он уйдет. Достаточно одного запрета", — уточнил Дроздов.

Дроздов напомнил, что Турция уже запретила биткоин, если ФРС США последует ее примеру, то биткоин исчезнет. "Но для нелегальных операций биткоин очень удобен. Возможно, поэтому он остается. Биткоин и сейчас рискованный инструмент. За ним ничего не стоит, только теневая экономика и попустительство мировых центробанков", — отметил Дроздов.