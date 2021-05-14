МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Биткоин вряд ли прекратит хождение из-за отказа от его использования гендиректора производителя электромобилей Tesla Motors Илона Маска, скорее всего, биткоин "умрет" после того, как его запретят крупные центробанки стран мира, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

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Маск написал в Twitter, что Tesla обеспокоена быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов, в частности, угля, и приостанавливает продажу своих электромобилей за биткоины. После заявлений Маска криптовалюта обвалилась в ночь на четверг. Выработка электроэнергии из ископаемого топлива связана с выбросами СО2 в атмосферу, которые считаются основными драйверами стремительного изменения климата на Земле.

"Не думаю, что в этой связи актуален вопрос о том, когда отомрет биткоин. В любом случае работа дата-центров создаст определенное воздействие на окружающую среду. К тому же в целом криптовалюта является инновационным решением, которое, несомненно, будет развиваться в той или иной форме. Целесообразнее в текущей ситуации озаботиться вопросом, как правильно учитывать и минимизировать углеродный след криптовалюты", — сказал директор группы операционных рисков и устойчивого развития KPMG Владимир Лукин.

Эксперт инвесткомпании "Универ" Сергей Дроздов напомнил, что биткоин — это биржевой инструмент, в котором сосредоточено довольно много денежных средств. "Надо отметить, что раньше такие ведущие банки США, как Morgan Stanley и Goldman Sachs и J.P.Morgan говорили о том, что биткоин — это пустышка. Прошло полгода после этих заявлений и три этих инвестиционных дома включились в игру в биткоин…. Биткоин торгуется в выходные, поэтому может служить индикатором того, что произойдет. Биткоин, как инструмент, очень волатилен. Его курс может меняться плюс-минус на 15%", — сказал Дроздов.

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Эксперт отметил, что отношение Маска к биткоину менялось: несколько месяцев назад он покупал биткоины, а сегодня отказывается от них. "По мнению рынка, Маск — авторитет, поэтому любое его заявление влияет на котировки. Биткоин будет существовать пока мировые центробанки разрешают ему быть. Но работа в мире уже ведется над собственными цифровыми валютами. Как только они решат, что биткоин надо убирать со сцены, он уйдет. Достаточно одного запрета", — уточнил Дроздов.

Дроздов напомнил, что Турция уже запретила биткоин, если ФРС США последует ее примеру, то биткоин исчезнет. "Но для нелегальных операций биткоин очень удобен. Возможно, поэтому он остается. Биткоин и сейчас рискованный инструмент. За ним ничего не стоит, только теневая экономика и попустительство мировых центробанков", — отметил Дроздов.