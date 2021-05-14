МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу днем перешла к росту после наблюдавшегося утром снижения, свидетельствуют данные торгов. Эксперт спрогнозировал курс биткоина до конца дня

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14.04 мск рос в цене на 4%, до 50 570 долларов. Утром стоимость биткоина снижалась, торгуясь у отметки в 49 тысяч долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 3,97%, до 50 612 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин восстанавливается после падения в ночь на четверг, когда его стоимость падала почти на 30% с исторического рекорда в 64 854 доллара, достигнутого в апреле, до 46 тысяч долларов.

Причиной такого резкого снижения стало заявления главы Tesla Илона Маска о том, что компания приостанавливает продажу своих электромобилей за биткоины. Маск написал в Twitter, что компания обеспокоена быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов, в частности, угля.

В марте Маск объявил о начале продаж электромобилей Tesla за биткоины. А в начале февраля Tesla сообщила об инвестициях в криптовалюту в размере 1,5 миллиарда долларов. При этом в апреле Маск заявил, что компания продала 10% принадлежащих ей биткоинов, чтобы доказать ликвидность этого актива как альтернативного способа хранения денежных средств на балансе.