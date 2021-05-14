МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу днем перешла к росту после наблюдавшегося утром снижения, свидетельствуют данные торгов.

Криптовалюта биткоин

Эксперт спрогнозировал курс биткоина до конца дня

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14.04 мск рос в цене на 4%, до 50 570 долларов. Утром стоимость биткоина снижалась, торгуясь у отметки в 49 тысяч долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 3,97%, до 50 612 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин восстанавливается после падения в ночь на четверг, когда его стоимость падала почти на 30% с исторического рекорда в 64 854 доллара, достигнутого в апреле, до 46 тысяч долларов.

Причиной такого резкого снижения стало заявления главы Tesla Илона Маска о том, что компания приостанавливает продажу своих электромобилей за биткоины. Маск написал в Twitter, что компания обеспокоена быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов, в частности, угля.

В марте Маск объявил о начале продаж электромобилей Tesla за биткоины. А в начале февраля Tesla сообщила об инвестициях в криптовалюту в размере 1,5 миллиарда долларов. При этом в апреле Маск заявил, что компания продала 10% принадлежащих ей биткоинов, чтобы доказать ликвидность этого актива как альтернативного способа хранения денежных средств на балансе.