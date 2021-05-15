МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Создатель и глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что включился в развитие "шуточной" криптовалюты Dogecoin. Производителей зеленых товаров обвиняют в угнетении китайцев

Как написал миллиардер в своем микроблоге в Twitter, он хочет повысить эффективность систем трансакций.

"Работаю с разработчиками Doge для повышения эффективности системных трансакций. Потенциально многообещающий проект", — написал Маск.

Напомним, что 8 мая эксцентричный глава автомобильной и космической компаний "уронил" курс токена Dogecoin. Выступая в роли ведущего комедийного шоу Saturday Night Live, Маск заявил, что Dogecoin является "неудержимым финансовым инструментом, который захватит мир". После этого Dogecoin рухнул в цене с $0,66 до $0,48. Позднее на торгах фиксировались колебания в рамках коррекции, но к максимальным отметкам криптомонета так и не вернулась.