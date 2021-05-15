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Илон Маск заявил о работе над развитием Dogecoin
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Создатель и глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что включился в развитие "шуточной" криптовалюты Dogecoin. Как написал миллиардер в своем микроблоге в... ПРАЙМ, 15.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Создатель и глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что включился в развитие "шуточной" криптовалюты Dogecoin.
Как написал миллиардер в своем микроблоге в Twitter, он хочет повысить эффективность систем трансакций.
"Работаю с разработчиками Doge для повышения эффективности системных трансакций. Потенциально многообещающий проект", — написал Маск.
Напомним, что 8 мая эксцентричный глава автомобильной и космической компаний "уронил" курс токена Dogecoin. Выступая в роли ведущего комедийного шоу Saturday Night Live, Маск заявил, что Dogecoin является "неудержимым финансовым инструментом, который захватит мир". После этого Dogecoin рухнул в цене с $0,66 до $0,48. Позднее на торгах фиксировались колебания в рамках коррекции, но к максимальным отметкам криптомонета так и не вернулась.