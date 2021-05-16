МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Недавнее ослабление курса самой популярной в мире криптомонеты — биткоина — заставило аналитиков спрогнозировать динамику токенов в будущем. Как пишет РБК со ссылкой на экспертов рынка, ослабление биткоина побудило экспертов к оценить перспективы криптовалюты в ближайшее время. Чего ждать от цен на нефть в середине мая

Биткоин за последние дни значительно потерял в цене. Это произошло на фоне заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска о том, что он временно прекратил реализацию электрокаров компании за криптовалюту. Миллиардер объяснил это серьезным экологическим ущербом от майнинга цифровых денег.

Итак, ночью 13 мая главная в мире криптовалюта упала до $46 тысяч за монету. Уровень капитализации этой крипты ушел с позиции в $1 триллион.

Предполагается, что именно заявление Маска спровоцировало снижение стоимости биткоина. Но, как заявил глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев, что будет дальше — спрогнозировать сложно.

Он подчеркивает, что сам Маск не стал избавляться от активов в этой монете.

СЕО криптобиржи cryptorg.exchange Андрей Подолян в свою очередь говорит о том, что на ослабление биткоина, помимо слов Маска, также повлияли:

заявление основателя Ethereum Виталика Бутерина

снижение активности на американской бирже.

При этом старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев говорит о том, что в случае остановки биткоина в пределах $51-52 тысячи за монету, криптовалюта может продолжить падать и дальше.