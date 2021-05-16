МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. За последнюю неделю стоимость биткоина снизилась на 16%. По данным CoinGecko, на 11:00 МСК главная криптовалюта торгуется на уровне 49 тысяч долларов. Котировки алькоинов также подверглись снижению. Например, Ethereum за неделю подешевел на 3%, а Binance Coin на 10%. Об этом сообщают эксперты "РБК-Крипто". Они подробно объяснили, что сейчас происходит с крипторынком и чего ожидать от котировок в ближайшие дни. Пять криптовалют, на которых можно неплохо заработать

ПАДЕНИЕ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬСЯ

Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов на фоне нескольких негативных новостей. 13 мая Tesla отказалась от продаж электромобилей в биткоинах из-за неэкологичного способа их добычи. Глава автопроизводителя Илон Маск написал в Twitter, что Tesla не может позволить себе наносить вред окружающей среде, поэтому не будет принимать криптовалюту в качестве оплаты до тех пор, пока ее майнинг не начнет осуществляться с помощью возобновляемых источников энергии.

Помимо этого, в отношении крупнейшей криптобиржи в мире Binance начали расследование Министерство юстиции и Налоговое управление США. Ранее площадка уже была фигурантом расследования Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Регулятор изучал работу компании на предмет допуска резидентов США к торговле криптодеривативами в отсутствие соответствующей лицензии.

Биткоин — не тот актив, у которого может быть несгораемая сумма или определенный порог падения, утверждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, одно негативное событие или сразу несколько могут привести к цепной реакции для начала распродаж и тогда монета может упасть вплоть до 30 тысяч долларов. Такое падение может вызвать реакция инвесторов, которые поймут, что против крипторынка государства начинают войну, пояснил аналитик.

"Заявления отдельных персон вряд ли приведут к такому, это, скорее, могут сделать решения государств в законодательной сфере", — отметил Артем Деев.

Котировки биткоина могут опуститься до 30-35 тысяч долларов, и на этом уровне крупные игроки начнут делать большие закупки монеты, считает Андрей Подолян, СЕО криптобиржи cryptorg.exchange. Конкурент биткоина бьет очередной рекорд стоимости

АЛЬТКОИНЫ В ТРЕНДЕ

Альткоины вернутся к росту, поскольку они интересны инвесторам за счет своих перспектив, считает руководитель аналитического департамента AMarkets. По его мнению, рынок ищет возможности для вложений и сейчас альткоины стали более интересны, чем биткоин, который сократил темпы роста стоимости.

"Это пока не криптозима и не масштабное падение всего рынка, а краткосрочная небольшая коррекция", — объяснил аналитик.

Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев отмечает, что альткоины чувствуют себя немного увереннее биткоина, о чем свидетельствует стабильно снижающийся уровень доминации. По его словам, за небольшим исключением, большинство популярных альткоинов ожидает стабильное лето.