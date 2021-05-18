МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий участников выборов раскрывать сведения о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты. Пенсии по инвалидности будут назначаться в беззаявительном порядке

Документ, внесенный правительством, вносит изменения в законодательство в связи с принятием закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Законопроект обязывает кандидатов, участвующих в выборах, предоставлять сведения о своих расходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению ЦФА и цифровой валюты за последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три года, предшествующих сделке. Одновременно должны предоставляться и сведения об источниках средств на такую сделку.

Необходимые изменения вносятся в законы о выборах президента РФ и депутатов Госдумы, об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ и ряд других законодательных актов.

В случае принятия закона поправки в законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов будут применяться на выборах, назначенных после вступления закона в силу.