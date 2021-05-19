МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Биткоин падает в цене на 14% за сутки и уже опускался до 39 тысяч долларов после сообщений из Китая о возможных проблемах с оборотом криптовалют, свидетельствуют данные торгов.

Китайским банкам и платежным сервисам запрещены операции с криптовалютой

Ранее центробанк Китая заявил, что криптовалюты не могут использоваться для оплаты, сообщило агентство Франс Пресс.

Биткоин 14 апреля в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 64 854 долларов. Таким образом, биткоин потерял уже почти 38% стоимости к этому рекорду.