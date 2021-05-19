МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Биткоин падает в цене на 14% за сутки и уже опускался до 39 тысяч долларов после сообщений из Китая о возможных проблемах с оборотом криптовалют, свидетельствуют данные торгов.

" Сувенирные монеты с логотипами криптовалют

Китайским банкам и платежным сервисам запрещены операции с криптовалютой

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.48 мск падает в цене на 13,7%, до 39,26 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет до 39,28 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Ранее центробанк Китая заявил, что криптовалюты не могут использоваться для оплаты, сообщило агентство Франс Пресс.

Биткоин 14 апреля в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 64 854 долларов. Таким образом, биткоин потерял уже почти 38% стоимости к этому рекорду.