МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс биткоина к вечеру среды может снизиться до 37 тысяч долларов, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Новые запреты в Китае ударили по биткоину

"Психологический фон крипторынка остается негативно-напряженным, ставя мелких инвесторов перед фактом возможных потерь из-за сильной и длительной "медвежьей" корректировки. К концу дня 19 мая эта ситуация может привести к курсу биткоина на уровне 37 тысяч долларов за "монету", — объяснил эксперт.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.13 мск падает в цене на 13%, до 39,05 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 38,6 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет до 39,1 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Котировки биткоина обвалились сегодня утром на новостях из Китая. По сообщению газеты Financial Times, в опубликованном в аккаунте центробанка Китая в WeChat совместном заявлении три ассоциации банковской и интернет-индустрии заявили, что финансовые и платежные учреждения не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты.

Таким образом, биткоин потерял уже почти 38% стоимости к рекорду своей стоимости (64 854 долларов 14 апреля).