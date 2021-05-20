МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина вернулась к отметке 40 тысяч долларов после падения в среду, когда криптовалюта потеряла треть стоимости и подешевела до 30 тысяч, свидетельствуют данные торгов. Биткоин упал более чем вдвое с апрельского исторического максимума

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.46 мск дорожает на 1,5%, до 39,93 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин растет в цене на 1,6%, до 39,97 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В среду днём биткоин обвалился в цене на 30% в пересчёте на сутки, его стоимость таким образом более чем вдвое падала с апрельского исторического максимума (64 854 долларов) и достигала 30 тысяч долларов. Но уже к вечеру она вернулась к отметке почти в 40 тысяч долларов. Ночью криптовалюта кратковременно достигала 35,5 тысячи долларов, но такое снижение также было отыграно.

Котировки криптовалют в среду обвалились после распространения центробанком Китая заявления трех ассоциаций банковской и интернет-индустрии страны о том, что финансовые и платежные учреждения страны не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты.