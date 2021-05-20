МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. За прошедшие сутки стоимость биткоина на криптобирже Binance опускалась на 33%, до 30 тысяч долларов. По состоянию на 18:10 МСК главная криптовалюта торговалась на уровне 36,7 тысяч долларов. С 14 апреля, когда был достигнут исторический максимум на отметке 64,3 тысячи долларов, биткоин подешевел вдвое. Об этом пишет РБК.

Последний раз подобный обвал происходил с биткоином в марте 2020 года. Тогда цена первой криптовалюты за два дня упала более чем на 50% — до 3,7 тысяч долларов. Аналитики рассказали, как дёшево купить криптовалюту по частям

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ГЛАВНОЙ КРИПТОВАЛЮТОЙ?

Директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич считает, что продажи и ликвидации позиций спровоцированы негативным новостным фоном. Тем не менее, уровень в 30 тысяч долларов станет сильным препятствием на пути дальнейшего снижения, поскольку он был уровнем поддержки в январе и феврале, отметила она.

"Крупные фонды сейчас будут закупать биткоины, чтобы предотвратить дальнейшее падение. И я с ними буду согласна", — говорит Станкевич о перспективах криптовалюты.

Напомним, что прошедшая неделя действительно была полна негативных новостей для рынка криптовалют. 12 мая Tesla объявила о временной приостановке продаж электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа их добычи. Также Илон Маск несколько критически высказывался о главной криптовалюте, усомнившись в ее децентрализации и назвав "безумным" уровень потребления электроэнергии биткоином.

Также 13 мая стало известно, что Министерство юстиции США и Налоговое управление США начали расследование против крупнейшей в мире криптобиржи — Binance. Регуляторы проводят проверяют платформу на предмет нарушений налогового и антиотмывочного законодательства. Эксперт рассказал, зачем Китай вводит запрет на оплату криптовалютами

16 мая некий криптоаналитик написал в Twitter, что инвесторы опечалятся, если узнают в следующем квартале, что Tesla продала все имеющиеся у нее биткоины. На это Маск в свойственной ему манере ответил уклончиво — Indeed ("в самом деле"). Но рынок воспринял этот твит как подтверждение такой возможности.

Маск даже недвусмысленно ее опроверг, а 19 мая, после обвала биткоина до 30 тысяч долларов, выложил твит, содержащий слово Tesla, а также эмодзи рук и бриллианта. Обычно словосочетание "бриллиантовые руки" относят к инвесторам, которые держат актив, несмотря на колебания его стоимости.

На фоне последнего падения и негативного новостного фона инвесторы начали забирать средства из фондов, основанных на биткоине. Согласно подсчетам аналитиков компании CoinShares, за неделю было выведено 98 миллионов долларов.

18 мая котировки биткоина продолжили снижаться на фоне нового криптовалютного запрета в Китае, где финансовым компаниям запретили предоставлять услуги, связанные с цифровыми активами.

Любопытно, что в тот же день аналитической компанией Glassnode был зафиксирован рекордный приток биткоинов на криптобиржи с марта 2020 года. Это может говорить об общем желании продать актив. О снижении интереса институциональных инвесторов к биткоину 19 мая сообщил инвестиционный банк JPMorgan. К такому выводу пришли его аналитики, проанализировав вложения крупных инвесторов во биткоин-фьючерсы на бирже CME Group. Эксперты объяснили, чем "настоящие" криптовалюты лучше обычных

ЧТО ЖЕ ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТ?

Формально преодоление отметки в 32 тысячи долларов может означать глобальную смену тренда на медвежий. Такую мысль выразил старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Он считает, что "небольшой импульс также вызвала паническая распродажа — фиксация убытков частными инвесторами под влиянием эмоций. Это усугубило падение".

Аналитик предупредил, что краткосрочно в ближайшие часы и дни рынок может частично отыграть падение, но теперь рисков гораздо больше. Он рекомендовал внимательно следить за ситуацией, чтобы иметь возможность оценить последствия произошедшего.

Для обвала биткоина к 12-15 тысячам долларов с текущих значений пока нет достаточных предпосылок, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он назвал ключевой отметку в 32 тысячи долларов. "Если биткоин задержится на этом уровне, то в ближайшие недели опять перейдет к росту. В этом случае крупные игроки вновь начнут скупать активы у розничных инвесторов", — резюмировал Деев.