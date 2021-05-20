МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. На рынке криптовалюты появился новый токен под названием StopElon, который создали анонимные пользователи в знак протеста против влияния твитов Илона Маска на стоимость биткоина и других ключевых криптовалют. Об этом сообщает CNBC.

В заявлении анонимных создателей токена StopElon говорится, что "Илон Маск печально известен тем, что безответственно манипулирует рынком криптовалют с помощью своего твиттера. Недавно он написал, что Tesla перестанет принимать биткоины в качестве оплаты и вызвал массовый крах по всему миру". Стоимость биткоина обвалилась из-за слов Маска

Токен StopElon запустили 15 мая, спустя четыре дня монета торгуется за 0,00004 долларов, а за последние сутки курс вырос на 125%. Его рыночная капитализация уже превысила 22 миллиона долларов, свидетельствуют данные торгов BoggedFinance.

Создатели StopElon планируют лишить Илона Маска контроля над Tesla. Для этого они придумали план, который состоит из пяти ступеней. Сейчас они находятся на "первой фазе" — уже запустили сайт, теперь создают фирменные мемы и стикеры.

На последнем этапе создатели StopElon планируют выкупить около 80% акций Tesla, чтобы получить влияние на действия компании. Согласно уставу производителя для внесения крупных изменений нужно быть держателем не менее двух третей ценных бумаг. Аналитики объяснили, что происходит с биткоином

Курс биткоина по состоянию на 16:47 МСК упал за сутки 19,81% — до 35 195 долларов, следует из данных портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж. За неделю биткоин подешевел почти на 40%.