МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина вернулась к росту после обвала накануне, крупнейшая в мире криптовалюта стоит уже почти 42 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Forbes оценил потери криптомиллиардеров из-за падения биткоина

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.50 мск дорожал на 20%, до 41,78 тысячи долларов. Минутами ранее показатель достигал 41,97 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин растет в цене на 13,6%, до 41,88 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин в четверг днем перешел к уверенному росту после масштабных распродаж днем ранее. Так, в среду днём биткоин обвалился в цене на 30% в пересчёте на сутки, его стоимость таким образом более чем вдвое падала с апрельского исторического максимума (64 854 долларов) и достигала 30 тысяч долларов. Но уже к вечеру она вернулась к отметке почти в 40 тысяч долларов.

Падение котировок криптовалют в среду произошло после распространения центробанком Китая заявления трех ассоциаций банковской и интернет-индустрии страны о том, что финансовые и платежные учреждения страны не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты.