МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в ближайшие дни, вероятно, будет держаться в районе 38 тысяч долларов, — такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Forbes оценил потери криптомиллиардеров из-за падения биткоина

"Психологический фон крипторынка продолжает оставаться не самым радужным, доставляя его участникам немало переживаний и вопросов. Видимо, в ближайшие несколько дней "медведи" продолжат преподносить сюрпризы, удерживая биржевой курс биткоина около $38 000 за монету", — сказал эксперт.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.00 мск цена биткоина немного росла — на 0,72% за последние сутки, до 40,116 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин, наоборот, немного терял в цене — 0,17% и стоил 39,876 тысячи долларов.

Биткоин на этой неделе демонстрирует высокую волатильность. В среду, 19 мая, он обвалился более чем вдвое с апрельского исторического максимума в 64 854 долларов и впервые с 25 января достигал 30 тысяч долларов. Обвал последовал после заявления ассоциаций банковской и интернет-индустрии Китая о том, что финансовые и платежные учреждения не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. В четверг, 20 мая, цена биткоина резко отскочила и превысила 40 тысяч долларов.