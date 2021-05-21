МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. У Ethereum больше шансов получить признание в качестве биржевого товара, чем у биткоина. Такое мнение высказал известный специалист в области оценки активов, профессор бизнес-школы NYU Stern Асват Дамодаран в интервью CNBC. Аналитики объяснили, что происходит с биткоином

Этот эксперт, получивший прозвище "декан оценки Уолл-стрит", отметил больший потенциал роста второй по капитализации криптовалюты в условиях возможной парадигмы повсеместного внедрения блокчейна. Он считает, что Ethereum лучше подойдет на роль используемого в DLT-коммерции актива.

"Биткоин-быки все время твердят о прибыли от роста котировок. Но на этом коммерческая презентация заканчивается. Это совершенно не говорит о сущности первой криптовалюты", — подчеркнул он.

Помимо этого, Дамодаран указал на отсутствие у цифрового золота "конечной цели". Этот факт, как считает профессор, заставляет трактовать биткоин как актив для "исключительно спекулятивной игры".

Эксперт призвал четко разграничить криптовалюты в зависимости от преследуемых ими целей. "Нужно выделить те криптоактивы, которые стремятся соответствовать статусу валюты, от претендующих на роль «золота для миллениалов» и тех, которые действительно соответствуют статусу биржевого товара", — подвел итог Дамодаран.