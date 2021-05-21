МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основатель Ethereum Виталик Бутерин рассказал, что биткоин вполне может уступить первенство крупнейшему по капитализации альткоину. По его мнению, главная криптовалюта нуждается в совершенствовании технологической базы для улучшения энергоэффективности. Об этом он рассказал в интервью CNN. Аналитики рассказали, как дёшево купить криптовалюту по частям

Бутерин отметил, что "огромный прогресс, которого достигли блокчейн-технологии и криптовалюты в последние годы, внушает ему оптимизм о будущем этой сферы". "Есть ощущение, что криптовалюты близки к тому, чтобы стать частью мейнстрима так, как не были даже четыре года назад. Крипта — больше не игрушка", — подчеркнул он.

Бутерин также признал, что криптовалютные рынки "уязвимы" к внешним раздражителям перед тем как "выработают иммунную систему". "Twitter Илона Маска — то, с чем криптовалютная среда впервые столкнулась буквально в прошлом году. Я думаю, что разумно ожидать немного сумасшествия. Но я действительно думаю, что рынки будут учиться. Влияние Илона не будет вечным", — заявил основатель Ethereum.

Помимо этого, разработчик напомнил о скором переходе главного конкурента биткоина на консенсус Proof-of-Stake (PoS), который снизит потребление электроэнергии и комиссии за транзакции в сети. Аналитики объяснили, что происходит с биткоином

Напомним, что ранее за низкую энергоэффективность и неэкологичность биткоин критиковал генеральный директор Tesla Илон Маск. По этой же причине его компания временно отказалась от продажи электромобилей за криптовалюту. Также Маск называл безумным уровень потребления электроэнергии биткоином.

Переход Ethereum на консенсус Proof-of-Stake состоится в рамках обновления блокчейна до версии 2.0. Суть PoS заключается в том, что работоспособность сети обеспечивают владельцы цифровых монет, а не майнеры, поэтому алгоритм не требует больших вычислительных мощностей. За обслуживание сети владельцы токенов получают вознаграждение. Этот процесс называется стекингом.