МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. При покупке цифровых активов инвестор сталкивается с проблемой их хранения. Для сохранности криптовалюты необходимо придерживаться некоторых правил. Подробнее об этом рассказывает РБК.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для регистрации на криптобиржах и других криптовалютных сервисах не стоит использовать общий почтовый аккаунт, который ежедневно используется для личных целей. Лучше зарегистрировать отдельную почту и использовать ее только для операций с цифровыми монетами. Так же стоит поступить и с номером телефона.

Так, в 2019 году нью-йоркский подросток Юсеф Селассие украл данные 75 человек и свыше 1 миллиона долларов в цифровых деньгах. Он клонировал телефонные номера жертв, чтобы получить доступ к их почтовым аккаунтам и учетным записям на торговых площадках.

Ромимо этого, при работе с криптоактивами стоит включать защищенный режим в браузере, который прекращает запись куки, кэша и другой системной информации, содержащей пользовательские данные. Печально известны такие случаи, когда злоумышленники подменяли в поисковой выдаче адреса криптовалютных площадок, что приводило к краже пользовательских данных. Чтобы этого избежать, необходимо сохранить адрес криптобиржи или вводить его в строку браузера самостоятельно. Основатель Ethereum дал оценку текущей ситуации на рынке криптовалют

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В ДЕЛЕ

Распределять активы нужно не только при инвестировании, но и при хранении криптовалюты, советует РБК. Например, большие суммы лучше не хранить на криптобиржах, поскольку всегда есть риск ее взлома. Цифровые монеты, находящиеся на криптовалютной бирже, фактически не принадлежат своему обладателю, поскольку находятся на кошельке площадки, который может пострадать от действий злоумышленников.

Отмечается, что за 8 лет хакеры украли более 13,6 миллиардов долларов в криптовалюте, совершив свыше 330 взломов бирж, кошельков для хранения цифровых активов и децентрализованных приложений. Больше всего похищенных средств пришлось на биржи и онлайн-кошельки — около 12 миллиардов долларов.

При покупке цифровых монет на долгосрочную перспективу их лучше хранить на холодном, или аппаратном, кошельке. На криптобирже рекомендуется хранить тот объем средств, который нужен для торговли. Если сумма вложений в криптовалюту внушительная, то ее стоит распределить между несколькими холодными кошельками. Тогда при взломе одного из них средства на другом не пострадают. Forbes оценил потери криптомиллиардеров из-за падения биткоина

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

РБК советует при работе с холодным кошельком, который устанавливается на личный компьютер или мобильное устройство, также обезопасить свои средства, сохранив в защищенном месте seed-фразу (набор из случайных 12, 18 или 24 слов для восстановления доступа к кошельку). Обычно seed-фразу распечатывают на бумаге и хранят вместе с важными документами.

В прошлом году британский предприниматель Алистер Милн провел эксперимент, чтобы узнать, сколько времени потребуется хакерам на взлом его кошелька. Для этого он опубликовал 8 слов из своей seed-фразы от кошелька, на котором хранился 1 биткоин. Через 44 часа хакеру удалось получить доступ к хранилищу и завладеть криптовалютой. Остальные 4 слова хакер узнал методом подбора.