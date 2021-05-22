МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Обмен криптовалюты на фиат вызывает сложности у многих инвесторов, ранее не работавших с цифровыми активами. Это обусловлено большим количеством доступных способов продажи биткоина и альткоинов. Обо всех нюансах вывода крипты в фиат и лучших сервисах для конвертации рассказал информационный портал Первоисточник со ссылкой на мнение эксперта сайта Cryptoteam Дмитрия Коновалова. Эксперт объяснил, почему у конкурента биткоина больше шансов на успех

ЮРИДИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ ПРОДАЖИ БИТКОИНА

Эксперт напомнил, что с 1 января 2021 года в России вступил в силу закон "О цифровых активах". Теперь вся прибыль, полученная с обмена криптовалюты на фиатные деньги облагается НДС в размере 13%. Доход — это разница между стоимостью покупки и продажи цифрового актива. При его определении стоит также учитывать расходы, связанные на оплату комиссий биржи или обменника, где осуществлялось приобретение монеты. В расчетах не учитываются неподтвержденные транзакции биткоина.

Действие нового закона распространяется на юридических и физических лиц. Это означает, что инвестору, вне зависимости от его статуса налогоплательщика, нужно самостоятельно составить и подать декларацию в соответствующее ведомство. Игнорирование нормативно-правового акта позволяет налоговым органам применять штрафные санкции по отношению к нарушителю. Регулярное уклонение от уплаты НДС грозит уголовной ответственностью.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЭЛЕКТРОННОГО КОШЕЛЬКА

Коновалов подчеркнул, что заработок на криптовалюте начинается с выбора хранилища. "Индустрия цифровых активов по-прежнему имеет полулегальный статус в большинстве государств, поэтому здесь чрезвычайно много мошенников. Потеря монет вследствие хакерской атаки и взлома кошелька — главный риск для всех криптовалютных инвесторов. Есть несколько типов хранения, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, которые мы и рассмотрим далее", — добавил он. Эксперты рассказали, сколько продлится текущий обвал криптовалют

МОБИЛЬНЫЕ КОШЕЛЬКИ

Для хранения криптовалюты на планшете или смартфоне, необходимо скачать и установить специальное мобильное приложение. Главное преимущество такого хранения — практичность и удобство. Телефон всегда под рукой, поэтому можно в любой момент купить или продать Биткоин, реагируя на малейшие изменения в курсе.

Но, как отмечает эксперт, недостатков у мобильных приложений гораздо больше. Во-первых, у таких программ ограниченный функционал. Во-вторых, одна запись в Blockchain Bitcoin может весить больше 1 ГБ. Впрочем, этот недостаток частично компенсируется технологией SPV — упрощенная версия платежной системы.

Смартфон или планшет не способен самостоятельно провести проверку подлинности цепочки. Поэтому используется информация со сторонних сервисов, что делает мобильные устройства более уязвимыми. Подключение телефона к интернету — потенциальная угроза, а его поломка приведет к полной потере доступа к криптовалютному кошельку.

Напомним, что самые популярные мобильные хранилища это Exodus, Electrum, Jaxx.

ИНТЕРНЕТ-КОШЕЛЬКИ

Хранить криптовалюту можно на всех популярных биржах. Есть и непосредственно интернет-кошельки: Blockchain

Коновалов напоминает, что многие онлайн-кошельки поддерживают мгновенный обмен криптовалюты на фиатные деньги. "Можно настроить обязательное подтверждение совершаемых операций путем ввода специального ПИН-кода или с использованием приложения Google Authenticator, что позволяет увеличить первоначальный уровень защиты. Онлайн-сервисы подходят для хранения небольших сумм, например, трейдерам, которые регулярно заключают спекулятивные сделки", — добавил он.

ДЕСКТОПНЫЕ КОШЕЛЬКИ

По мнению эксперта, хранение криптовалюты на жестком диске компьютера — это самый надежный метод. Объема винчестера хватает для хранения цепочки блоков, а системный блок можно подключать к интернету только при необходимости проведения транзакции. Вероятность взлома сведена к минимуму, поскольку это холодный тип хранения. Проверенных кошельков также предостаточно. Скачать официальное хранилище можно на официальном сайте криптовалюты. Аналитики рассказали, как дёшево купить криптовалюту по частям

АППАРАТНОЕ ХРАНЕНИЕ

Это еще одна разновидность холодных хранилищ. Аппаратный кошелек можно сделать из обычной USB-флэшки. Для проведения транзакции необходимо просто подсоединить ее к компьютеру или ноутбуку с Интернет-соединением. Есть также специальные аппаратные кошельки: Ledger, Trezor

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ ПРОДАЖЕ?

Эксперт рассказал, что автоматические сервисы обмена предоставляют специальный QR-код, в котором содержится адрес кошелька, на который необходимо отправить монеты. Их количество фиксируется автоматически после сканирования кода. Этот способ хорош тем, что вероятность совершения ошибки сведена к минимуму. Начинайте обмен в браузере компьютера, а кошелек откройте на смартфоне. Если открываете хранилище с телефона, тогда обязательно предварительно включите VPN.

Процедура перевода монет — самый уязвимый этап продажи биткоинов и других монет. Существуют вирусы и шпионский софт, которые мониторят изменения в буфере обмена и подменяют адреса кошельков. Поэтому есть вероятность, что в итоге криптовалюта будет отправлена мошенникам. Поэтому лучше не копировать адреса, а сканировать их через QR-код.

КАК УСКОРИТЬ ОБМЕН?

"Ответ на этот вопрос лучше рассмотреть на конкретном примере криптовалюты Bitcoin. За каждую транзакцию в этой сети взимается комиссия. Ее списание происходит автоматически. Размер комиссии определяется от уровня текущей загруженности сети. Чем интенсивнее монеты BTC покупаются и продаются, тем дороже обходится проведение транзакции", — объяснил Коновалов.

Эксперт также напомнил, что на сайте Bitcoinfees вы сможете провести оценку уровня загрузки сети, чтобы в дальнейшем рассчитать оптимальный размер комиссии. Размер комиссии определяется на основе расчета количества байтов на сатоши. Если выставленная вами сумма окажется слишком низкой, то перевод криптовалюты затянется на 2-3 часа или даже несколько дней. Пиковая загруженность сети припадает при резких скачках котировок. Чтобы ускорить проведение транзакции, просто поставьте более высокую комиссию.

КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ СТАТУС ОБМЕНА?

Для успешного проведения транзакции необходимо обязательное подтверждение внутри сети, после чего она записывается в новые блоки криптовалюты Bitcoin. Генерацию новых блоков обеспечивают майнеры, причем периодичность их появления изменяется в соответствии со сложностью сети. Преимущественно для проведения транзакции требуется три подтверждения. В среднем перевод монет BTC занимает около 20-30 монет.

Эксперт советует отслеживать текущий статус всех транзакций с помощью публичный сервис Blockchain Explorer. Здесь есть прямые ссылки на информацию относительно того, в каком количестве и на какой адрес была отправлена криптовалюта. Пользоваться этим ресурсом может абсолютно любой участник сети без каких-либо ограничений.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОБМЕННЫЙ ПУНКТ?

Коновалов считает, что проблем с продажей биткоинов или любой другой криптовалюты возникнуть не должно. "Площадок для конвертации цифровых монет в фиатные деньги предостаточно: интернет-обменники, биржи. На специальных форумах можно и вовсе договориться о личной встрече с покупателем, чтобы обсудить все нюансы и осуществить сделку на самых выгодных условиях", — отметил он. Основатель Ethereum дал оценку текущей ситуации на рынке криптовалют

ИНТЕРНЕТ-ОБМЕННИКИ И КРИПТОВАЛЮТЫ

Если вы хотите конвертировать монеты в рубли, доллары или другие фиатные валюты с выводом на банковскую карту, электронный кошелек, тогда это для вас идеальный вариант, комментирует эксперт. Онлайн-обменники — это посреднические ресурсы, которые проводят конвертацию с относительно небольшой комиссией, а также зарабатывают на разнице курсов. Биржи считаются более выгодным местом для продажи Биткоинов и альткоинов, но обменники предлагают максимальную простоту.

Алгоритм продажи криптовалюты следующий:

Выбор обменного пункта с выгодными условиями.

Определение направления сделки, какую крипту отдаете и что хотите получить.

Указание своих реквизитов для получения средств.

Перевод монет по реквизитам сервиса.

Получение фиатных денег на карту, электронный кошелек.

Коновалов напомнил, что "у всех обменников разный размер комиссии и спектр поддерживаемых направлений. Пунктов для конвертации цифровых активов чрезвычайно много, поэтому всех их изучить практически невозможно. Все упрощает мониторинговые сервисы, например, BestChange. Здесь есть рейтинг лучших обменных пунктов, а также удобные фильтры для поиска сервиса, который способен предложить действительно выгодные условия продажи крипты".

КРИПТОБИРЖИ

Торговые площадки — самый выгодный способ вывода криптовалюты в фиат. Биржи взимают минимальную комиссию, предлагая при этом выгодный курс. Однако новички чаще выбирают обменные пункты, поскольку криптобиржи работают по принципу системы ордеров. К тому же у них более сложный интерфейс.

Конвертация на таких площадках осуществляется следующим образом:

Регистрация на одной из проверенных бирж: LocalBitcoins, Coinbase, Binance, EXMO.

Выбор валютной пары.

Определение стоимости продажи монеты или активация сделки по рыночной цене.

Ожидание покупателя.

Вывод полученных фиатных денег или криптовалюты на кошелек, карту.

Коновалов напомнил, что в том случае, если вы аномально завысите стоимость криптовалюты, то ее просто никто не купит, поэтому лучше продавать монеты по рыночной цене. "Подбирайте торговую площадку с высоким уровнем ликвидности, на которой активация заявок будет происходить моментально. Помните, что далеко не на всех биржах торгуются пары с фиатными валютами, некоторые биржи поддерживают исключительно крипту", — посоветовал эксперт.

КАК БЫТЬ С МОШЕННИКАМИ?

Полулегальный статус криптовалют позволяет мошенникам безнаказанно обманывать пользователей. Доказать мошенничество с цифровыми активами практически невозможно. Поэтому каждый должен понимать серьезность ситуации и ответственно отнестись к выбору площадки для продажи Биткоинов или альткоинов. В России и странах СНГ распространена практика среди банков, когда подозрительные транзакции блокируются. Сделки с криптовалютами попадают под это определение.

После вступления в силу закона "О цифровых валютах" банки начнут более детально изучать транзакции с активами этой группы, проверяя, уплатил ли инвестор налог, установленный нормативно-правовыми документами. О тонкостях этого вопроса мы уже говорили ранее. Чтобы избежать блокировки транзакции, эксперты рекомендуют придерживаться нескольких простых рекомендаций:

Переводите деньги равномерными платежами;

Используйте несколько банковских карт и электронных кошельков;

Не выводите большие суммы за один раз;

Не обналичивайте полученные средства сразу;

Декларируйте полученный доход с продажи крипты.

Привилегированных клиентов банки блокируют гораздо реже, отмечает эксперт. Поэтому при наличии возможности откройте золотую карту или воспользуйтесь аналогичным продуктом банка, чтобы проводить транзакции с цифровыми активами. Выбирая обменник или криптобиржу, отталкивайтесь от имиджа площадки, проанализируйте отзывы клиентов. Не поленитесь проверить, регулируется ли деятельность пункта конвертации крипты мониторингом.

КАКОЙ ВАРИАНТ ВЫГОДНЕЕ И УДОБНЕЕ?

Ответ на этот вопрос вытекает из особенностей работы биржи и обменников криптовалюты. Торговые площадки — это самый выгодный вариант. Криптобиржи берут минимальную комиссию и предлагают лучший курс. Можно дополнительно сэкономить, купив внутренний токен площадки. Они есть не у всех, но многие платформы продвинулись в этом направлении, например, Binance.

Интернет-обменники — это более удобный вариант. Здесь нет системы ордеров, пользователи просто выбирают направление и отправляют Биткоины на предоставленный адрес кошелька, а потом получают фиатные деньги на карту или счет в электронной платежной системе. Еще можно попытаться найти человека в вашем городе и встретиться с ним лично для проведения сделки. Конечно, это влечет дополнительные риски, но зато не будет никакой комиссии.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Единогласного мнения по поводу лучшего способа продажи криптовалюты не существует. Коновалов отмечает, что фактически каждый самостоятельно выбирает способ конвертации и метод получения денег, отталкиваясь от индивидуальных предпочтений. В целом эксперты предостерегают, что нужно ответственно относиться к выбору бирж и обменников. Поэтому предварительно стоит провести ресерч площадки, проанализировать оценки мониторингов.