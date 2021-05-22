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Илон Маск сделал выбор между бумажными деньгами и криптовалютой
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Глава космической компании SpaceX и производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что, если сравнивать бумажные (фидуциарные) деньги и криптовалюту, он поддерживает... ПРАЙМ, 22.05.2021
деньги, криптовалюты, илон маск, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Глава космической компании SpaceX и производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что, если сравнивать бумажные (фидуциарные) деньги и криптовалюту, он поддерживает последнюю.
"Настоящая борьба ведется между бумажными деньгами и криптовалютой. Взвесив все, я поддерживаю последнюю", — написал Маск в своем Twitter. Так предприниматель ответил на вопрос пользователя, что он думает о людях, которые злы на него "из-за криптовалюты".
После обновления исторического максимума в 64 854 доллара в середине апреля стоимость биткоина стала снижаться. Коррекция перешла в массовые распродажи на фоне, в том числе, заявлений главы Tesla Илона Маска о приостановке продажи производимых компанией электромобилей за биткоины. На этой неделе цена биткоина падала до 30 тысяч долларов после заявления ассоциаций банковской и интернет-индустрии Китая о том, что финансовые и платежные учреждения не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. Как рассказали опрошенные РИА Новости эксперты, текущий обвал стоимости криптовалют не означает конец крипторынка, однако коррекция может затянуться на несколько месяцев.