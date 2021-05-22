МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Количество биткоинов на криптовалютных биржах достигло минимума за последние четыре месяца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Glassnode. Аналитик Deutsche Bank рассказала, почему биткоин "выходит из моды"

Помимо этого, аналитики отмечают масштабные выводы главной криптовалюты с децентразированных площадок, где сделки совершаются напрямую.

Перед обвалом цены биткоина до 30 тысяч долларов 19 мая был зафиксирован крупнейший приток цифровых монет на криптобиржи. За один час на торговые площадки завели почти 23 тысячи цифровых монет.

Тогда же был отмечен самый большой приток биткоинов на криптовалютную биржу Binance за всю историю ее существования: только за 48 часов пользователи перевели на счета площадки 38 тысяч биткоинов, что на тот момент равнялось 1,38 миллиарду долларов.

Затем, вечером 19 мая, произошел крупнейший за год отток цифровых монет. Пользователи криптобирж за сутки вывели на холодные кошельки около 175 тысяч биткоинов на 7 миллиардов долларов по курсу на тот момент.