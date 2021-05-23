Эксперт рассказал, какие криптовалюты покупать во время коррекции
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков в беседе с РБК рассказал о том, как правильно собрать инвестиционный портфель после обвала крипторынка. Он пояснил также, почему цифровые активы может ожидать еще одна волна снижения.
"Последние дни на криптовалютном рынке прошли под знаком ценовой коррекции, которая не стала сюрпризом для участников. Перегретость рынка за последние месяцы привела к тому, что капитализация снизилась значительно. Это открывает перспективы для покупки подешевевших криптовалютных активов для долгосрочного удержания", — отметил эксперт.
Также он рассчитывает, что в ближайшие недели рынок сформирует еще одну волну снижения. После нее как раз имеет смысл снова заходить в криптовалютные активы, а также ожидать восстановления рынка до лета 2022 года.
Суть его предложения кроется в формировании портфеля из наиболее устойчивых криптоактивов после падения капитализации рынка до $1,2-1,3 триллиона. По его мнению, портфель может выглядеть следующим образом:
- BTC — 20%
- ETH — 15%
- BNB — 15%
- ADA — 10%
- XRP — 20%
- DOT — 10%
- UNI — 10%
Такой вариант портфеля "характеризует сильная диверсификация, так как в нем представлены активы разных секторов рынка", — отметил он.
Наибольшие доли отданы под биткоин, который будет пользоваться повышенным спросом со стороны институционалов на фоне падения стоимости. Второй крупный игрок — XRP — у него в обозримом будущем есть шансы достичь отметки в $3 (исторический максимум).
"Идея может сработать, так как для криптовалютного рынка не случилось ничего катастрофичного: исторически коррекции в 50% уже случались, и рынок после этого восстанавливался. Спрос на криптовалюту остается высоким, а на падении к $30 тыс. он только усилился. Известные "киты" не спешат продавать BTC, а развитие криптовалютных продуктов для институционалов только набирает обороты", — отметил он.
https://1prime.ru/cripta/20210523/833732651.html