МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков в беседе с РБК рассказал о том, как правильно собрать инвестиционный портфель после обвала крипторынка. Он пояснил также, почему цифровые активы может ожидать еще одна волна снижения. Россиян предупредили о неизбежной утечке биометрических данных

"Последние дни на криптовалютном рынке прошли под знаком ценовой коррекции, которая не стала сюрпризом для участников. Перегретость рынка за последние месяцы привела к тому, что капитализация снизилась значительно. Это открывает перспективы для покупки подешевевших криптовалютных активов для долгосрочного удержания", — отметил эксперт.

Также он рассчитывает, что в ближайшие недели рынок сформирует еще одну волну снижения. После нее как раз имеет смысл снова заходить в криптовалютные активы, а также ожидать восстановления рынка до лета 2022 года.

Суть его предложения кроется в формировании портфеля из наиболее устойчивых криптоактивов после падения капитализации рынка до $1,2-1,3 триллиона. По его мнению, портфель может выглядеть следующим образом:

BTC — 20%

ETH — 15%

BNB — 15%

ADA — 10%

XRP — 20%

DOT — 10%

UNI — 10%

Такой вариант портфеля "характеризует сильная диверсификация, так как в нем представлены активы разных секторов рынка", — отметил он. Что будет с рублем на следующей неделе

Наибольшие доли отданы под биткоин, который будет пользоваться повышенным спросом со стороны институционалов на фоне падения стоимости. Второй крупный игрок — XRP — у него в обозримом будущем есть шансы достичь отметки в $3 (исторический максимум).

"Идея может сработать, так как для криптовалютного рынка не случилось ничего катастрофичного: исторически коррекции в 50% уже случались, и рынок после этого восстанавливался. Спрос на криптовалюту остается высоким, а на падении к $30 тыс. он только усилился. Известные "киты" не спешат продавать BTC, а развитие криптовалютных продуктов для институционалов только набирает обороты", — отметил он.