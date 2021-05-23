МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. самая популярная в мире криптовалюта Биткоин за последние недели два раза обрушилась ан торгах. Это происходило после постов главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в Twitter о крипте. Эксперт рассказал, какие криптовалюты покупать во время коррекции

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на опрошенных аналитиков, самая популярная криптомонета опустилась почти на треть от достигнутых пиковых значений.

"О крайней волатильности "крипты" по сравнению со всеми другими активами говорили уже давно, и сейчас этот тезис получает очередное подтверждение", — пишет издание.

При этом газета отмечает, что еще болееважным выступает тот факт, что судьба даже таких мощных валют с почти триллионной капитализацией находится в руках небольшого количества людей. Это бизнес-знаменитости и просто нескольких крупных держателей.

"Биткоин можно сопоставить с акциями компании, вложения в которую означают повышенный риск. Это подрывает саму "миссию" биткоина как в первую очередь долгосрочной и надежной цели для инвестиций, которая защищена от инфляции и прочих потрясений традиционных валют", — пишет издание.

В случае с этой криптомонетой ситуация осложняется тем, что ее контролирует сравнительно небольшое число людей — так называемых "китов". Порядка 7% всех биткоинов находится на счетах всего трех человек.

На 1000 самых крупных счетов находятся более 40% токенов.

В результате биткоин является активом с очень высокой концентрацией собственности в руках ограниченного круга людей.

"Это, в свою очередь, создает разнообразные риски. Единичный крупный игрок может манипулировать рынком в своих интересах практически неограниченно, тем более что он всё время будет оставаться анонимным. Кроме того, регулирования криптовалютного рынка сейчас, по сути, не существует, и такое понятие, как инсайдерская торговля, здесь отсутствует", — пишет автор статьи.