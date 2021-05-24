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Эксперт прогнозирует падение биткоина до $33,5 тысячи к вечеру
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Курс биткоина к вечеру понедельника составит 33,5 тысячи долларов, однако уже скоро возможна корректировка и рост стоимости самой популярной криптовалюты, такой прогноз озвучил... ПРАЙМ, 24.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Курс биткоина к вечеру понедельника составит 33,5 тысячи долларов, однако уже скоро возможна корректировка и рост стоимости самой популярной криптовалюты, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
"Участники крипторынка в основном научились принимать негативную динамику последних дней, вновь проявляя нацеленность на перспективу и выстраивание деловых связей. И, хотя к концу дня 24 мая курс биткоина все же, видимо, может оставаться на уровне 33 500 долларов, в дальнейшем вполне вероятна положительная корректировка", — объяснил он.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.16 мск цена биткоина снижается на 3,77% за последние сутки, до 35,496 тысячи долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также теряет в цене 3,6% и стоит 35,380 тысячи долларов.