МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Курс биткоина к вечеру понедельника составит 33,5 тысячи долларов, однако уже скоро возможна корректировка и рост стоимости самой популярной криптовалюты, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Биткоин дешевеет на 6%, торгуясь ниже $35 тысяч

"Участники крипторынка в основном научились принимать негативную динамику последних дней, вновь проявляя нацеленность на перспективу и выстраивание деловых связей. И, хотя к концу дня 24 мая курс биткоина все же, видимо, может оставаться на уровне 33 500 долларов, в дальнейшем вполне вероятна положительная корректировка", — объяснил он.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.16 мск цена биткоина снижается на 3,77% за последние сутки, до 35,496 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также теряет в цене 3,6% и стоит 35,380 тысячи долларов.