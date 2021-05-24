МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. В воскресенье, 23 мая, курс главной криптовалюты — биткоина — побил очередной "антирекорд". На в 18 часов по Гринвичу монета упала до значений, почти на 50 % меньше максимальных — апрельских, пишет 3dnews.ru. Ритейлеры начали отказываться от скидочных карт

Курс криптомонеты упал на 13 % и составил $32 601.

Для сравнения, 14 апреля текущего года биткоин достигал отметки в $64 895.

Падени затронуло не только биткоин, но и другие монеты: Эфириум потерял 17% и стоит $1905.

Так как рынки криптовалют ведут торги круглосуточно, стоит ожидать и дальнейших изменений.

При этом Китай в пятницу заявил об ужесточении контроля оборота криптовалют и криптомайнинга в стране с целью предотвращения финансовых рисков.

Как заявил вице-премьер Китая Лю Хэ, эта мера должна положить конец добыче и торговле криптовалютами.

Из-за этого китайские операторы криптомайнинга, заявили о прекращении своей работы на территории Поднебесной. В их числе такие крупные игроки, как Huobi Mall и BTC.TOP. Криптобиржа Huobi объявила о приостановке обслуживания клиентов из материкового Китая.

"Майнинг криптовалют потребляет много энергии, что противоречит поставленным в Китае целям углеродной нейтральности", — цитирует РБК директора по инвестициям Novem Arcae Technologies в Пекине Чен Цзяхэ.