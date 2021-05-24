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Ethereum подорожал на 30% за сутки
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За последние сутки криптомонета Ethereum подорожала на 30%. По данным биржи Binance, за 24 часа курс альткоина вырос с трехмесячного минимума в $1,7 тысячи до $2,26 тысячи за... ПРАЙМ, 24.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. За последние сутки криптомонета Ethereum подорожала на 30%.
По данным биржи Binance, за 24 часа курс альткоина вырос с трехмесячного минимума в $1,7 тысячи до $2,26 тысячи за монету.
Капитализация составила $262 миллиарда.
Накануне в воскресенье, 23 мая, цена Ethereum опускалась до $1,7 тысячи, впервые с марта текущего 2021 года. За последние две недели криптомонета подешевела на 42% по отношению к историческому максимуму в $4,3 тысячи 12 мая.
При этом котировки криптовалют продолжают снижаться. Это происходит на новостях из Китая: власти призывают ужесточить регулирование майнинга и криптотрейдинга в стране, а компании по добыче криптовалют начали заявлять о намерении покинуть Поднебесную. Крупнейшая в КНР криптобиржа Huobi приостановила обслуживание клиентов из материкового Китая.