ПЕКИН, 25 мая — ПРАЙМ. Политика Китая в отношении криптовалют становится все яснее, и уже понятно, что возможности криптовалют в Китае в будущем будут ограничены, заявил РИА Новости инвестиционный банкир Хэ Нанье.

"Политика Китая в отношении криптовалют становится все яснее… В будущем возможности криптовалют могут быть ограничены, в официальном поле их нельзя будет ставить в один ряд с цифровыми валютами, и различные криптовалюты возможно столкнутся с большими изменениями", — считает Хэ Нанье.

Однако, указал он, технологии, лежащие в основе криптовалют, долговечны и могут быть использованы официальными учреждениями и развиваться дальше.

Хэ Нанье также добавил, что на государственном уровне будет усиливаться контроль правительства за использованием криптовалют в валютном и других аспектах,

Он также отметил, что в последнее время постоянно проявляются связанные с криптовалютой риски, и различные страны вводят определенные меры контроля и управления, Китай также реализует политику, которая соответствует основным мировым тенденциям в отношении криптовалют. Биткоин дважды за ночь подбирался к $40 тысячам после твита Маска

На прошлой неделе три ассоциации банковской и интернет-индустрии Китая объявили, что финансовые и платежные учреждения страны больше не могут принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. Биткоин после этого падал примерно на 30% и впервые с 25 января достигал 30 тысяч долларов. Затем его цена несколько восстановилась, стоимость биткоина в понедельник утром упала на 6%, до 34,9 тысячи долларов.

На минувшей неделе также состоялось совещание, созванное Комитетом по финансовой стабильности и развитию Госсовета КНР, где прозвучало заявление, что власти страны перейдут к решительным мерам в отношении майнинга и торговли биткоинами, а также о намерении бороться с деятельностью, связанной с биткоинами.