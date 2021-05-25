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Goldman Sachs признал биткоин классом активов
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Руководитель департамента цифровых активов американского банка Goldman Sachs Мэтью Макдермотт отметил растущий спрос на криптовалюты среди институциональных инвесторов. Об этом,... ПРАЙМ, 25.05.2021
биткоин, криптовалюта, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Руководитель департамента цифровых активов американского банка Goldman Sachs Мэтью Макдермотт отметил растущий спрос на криптовалюты среди институциональных инвесторов. Об этом, пишет РБК, он написал в письме Global Marco Research.
Самая популярная криптовалюта в мире — биткоин — стала инвестиционным активом, который сейчас проходит фазу принятия. Такую уверенность выразил Макдермотт.
В письме он признал растущий спрос на криптомонеты среди институциональных инвесторов и управляющих активами, пишет CoinDesk.
Он считает, что непоследовательные действия регуляторов многих стран могут оказать негативное влияние на развитие рынка цифровых активов. При этом он отметил, что решения по хранению криптовалют стали безопаснее.
Часть клиентов американского банка проявляет интерес к криптовалюте: помимо биткоина, они обращают внимание на Ethereum.
Топ-менеджер Goldman Sachs добавил, что банк предложит доступ корпоративным клиентам к криптовалюте через фонд или структурированные продукты.