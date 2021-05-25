МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Руководитель департамента цифровых активов американского банка Goldman Sachs Мэтью Макдермотт отметил растущий спрос на криптовалюты среди институциональных инвесторов. Об этом, пишет РБК, он написал в письме Global Marco Research. Банки стали оптимизировать антифрод-системы для защиты пенсионеров

Самая популярная криптовалюта в мире — биткоин — стала инвестиционным активом, который сейчас проходит фазу принятия. Такую уверенность выразил Макдермотт.

В письме он признал растущий спрос на криптомонеты среди институциональных инвесторов и управляющих активами, пишет CoinDesk.

Он считает, что непоследовательные действия регуляторов многих стран могут оказать негативное влияние на развитие рынка цифровых активов. При этом он отметил, что решения по хранению криптовалют стали безопаснее.

Часть клиентов американского банка проявляет интерес к криптовалюте: помимо биткоина, они обращают внимание на Ethereum.

Топ-менеджер Goldman Sachs добавил, что банк предложит доступ корпоративным клиентам к криптовалюте через фонд или структурированные продукты.