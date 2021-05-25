МОСКВА, 25 мая. (Dow Jones). Биткоин на момент написания статьи во вторник торговался с понижением на 4,3%, и это хорошо, хотя с первого взгляда так может не показаться.

Если бы биткоин был фондовым рынком, то падение во вторник вызывало бы ужас, однако для криптовалюты такая динамика не является чем-то необычным. За прошлую неделю колебания биткоина лишь один раз составляли меньше 5,0%. Кроме того, расстояние между максимумом и минимумом вторника достигает примерно 8,0%. За семь дней по вторник включительно среднее расстояние между самой высокой и самой низкой отметками составляло 21%. Такой уровень волатильности является экстремальным даже для биткоина, однако теперь криптовалюта начинает стабилизироваться.

Уменьшение внутридневной волатильности означает, что распродажа биткоина может терять импульс. Криптовалюта упала с пика около 65 000 долларов США до нижней границы диапазона 30 000 – 35 000 долларов из-за опасений относительно потенциального ужесточения регулирования криптовалютного рынка и экологических последствий майнинга криптовалют, а также комментариев главы Tesla Илона Маска.

Теперь же биткоин выглядит перепроданным и, вероятно, найдет поддержку в районе 34 000 долларов, говорит технический аналитик Fairlead Strategies Кэти Стоктон. По ее мнению, в долгосрочной перспективе биткоин будет расти, несмотря на недавнюю коррекцию.

При этом даже оптимисты вынуждены признать, насколько волатильными могут быть торги по криптовалюте. "Биткоин потерял более половины своей стоимости после достижения пика 65 000 долларов в апреле. – отметила Стоктон. – Это служит напоминанием о том, что криптовалютам свойственна волатильность".

Волатильность никуда не денется, однако текущая коррекция со временем закончится. Российский рынок акций повышается при неоднозначных внешних сигналах

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