2021-05-27T10:19:23+03:00
2021-05-27T10:19:23+03:00
2021-05-27T10:19:23+03:00
2021
https://1prime.ru/cripta/20210527/833766949.html
Биткоину прогнозируют взлет до ста тысяч долларов
Криптовалюты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стратег Bloomberg Майк МакГлоун заявил о том, что биткоин все еще находится в стадии бычьего рынка и держит путь к отметке в 100 тысяч долларов. Он отметил, что масштабную... ПРАЙМ, 27.05.2021
илон маск, криптовалюты, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
https://1prime.ru/images/83333/95/833339537.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83333/95/833339537.jpg
https://1prime.ru/images/83333/95/833339536.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83333/95/833339536.jpg
https://1prime.ru/images/83333/95/833339530.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83333/95/833339530.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210526/833755701.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Стратег Bloomberg Майк МакГлоун заявил о том, что биткоин все еще находится в стадии бычьего рынка и держит путь к отметке в 100 тысяч долларов. Он отметил, что масштабную коррекцию курса криптовалюты до 30 тысяч долларов вызвало ее слишком большое потребление энергии, однако это подтверждает статус крупнейшей в мире децентрализованной сети. Помимо этого, МакГлоун подчеркнул, что добыча биткоина становится более экологичной.
Напомним, ранее гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск провел встречу с североамериканскими майнерами биткоина, на которой обсуждалась тема использования возобновляемых источников энергии для добычи криптовалюты. На фоне этого биткоин начал расти в цене.