МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Стратег Bloomberg Майк МакГлоун заявил о том, что биткоин все еще находится в стадии бычьего рынка и держит путь к отметке в 100 тысяч долларов. Он отметил, что масштабную коррекцию курса криптовалюты до 30 тысяч долларов вызвало ее слишком большое потребление энергии, однако это подтверждает статус крупнейшей в мире децентрализованной сети. Помимо этого, МакГлоун подчеркнул, что добыча биткоина становится более экологичной. Цена биткоина добралась до $40 тысяч после падения ранее

Напомним, ранее гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск провел встречу с североамериканскими майнерами биткоина, на которой обсуждалась тема использования возобновляемых источников энергии для добычи криптовалюты. На фоне этого биткоин начал расти в цене.