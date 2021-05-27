МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Сооснователь и бывший топ-менеджер инвестиционной компании Guggenheim Partners Тодд Морли считает, что практическая ценность Ethereum значительно выше, чем у биткоина. Об этом сообщает информационный портал о криптовалютах Bits.media. Названы три главных правила безопасного хранения криптовалюты

Эксперт обратил внимание прежде всего на крайне быстрый рост экосистемы Ethereum. Например, отметил Морли, количество разработчиков, работающих с этим блокчейном, увеличивается в 20 раз ежегодно уже в течение шести лет подряд. "Это значительно превышает законы Мура, именно тут идет развитие", считает бывший топ-менеджер Guggenheim Partners.

Морли также отмечает, что практическая ценность Ethereum все еще не раскрыта до конца. Он считает, что вторая криптовалюта должна стать лидером по практическому использованию, благодаря переходу на консенсус Proof-of-Stake и разработке новых смарт-контрактов. На данный момент Морли занят проектом Overline, построенном на базе Ethereum. По его словам такие проекты, как Overline, и дают практическую ценность сети второй криптовалюты.

Напомним, что Ethereum является наиболее популярным блокчейном для построения проектов децентрализованных финансов. При этом по данным консалтинговой компании PwC, институциональные инвесторы и криптовалютные хедж-фонды проявляют все больше интереса к данной сфере.