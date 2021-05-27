МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В начале мая биткоин торговался на уровне 58 тысяч долларов, однако его стоимость постепенно падала. Сейчас цена главной криптовалюты составляет 39 тысяч долларов. Несмотря на это, стратег Bloomberg Майк МакГлоун уверен, что биткоин все еще находится в стадии бычьего рынка и держит путь к отметке в 100 тысяч долларов. О том, как следует реагировать на падение котировок тем, кто вложился в криптоактивы перед обрушением курса, подробно рассказывает РБК.

Издание напомнило, что за 1-27 мая биткоин подешевел на 34%. Стоимость главной криптовалюты начала падать на фоне отказа компании Tesla продавать электромобили за цифровые монеты, критики Илона Маска в адрес биткоина и призыва китайских властей ужесточить регулирование майнинга и торговлю криптовалютой.

ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ И МЕНЯЮЩИЙСЯ РЫНОК

Как справедливо отметил CEO криптобиржи Cryptorg.exchange Андрей Подолян, "последние дни показали, что все может очень быстро меняться от позитивного к негативному и наоборот. Главный позитивный критерий — это выход на криптовалютный рынок фондов и корпораций. У них горизонт инвестирования гораздо больше, чем у среднестатического инвестора".

Если изначально цель инвестирования долгосрочная, то у инвестора должен быть план, как действовать в том или ином случае. Как правило, инвесторы держат свободный капитал для усреднения и покупок в те моменты, когда рынок сильно снижается, отметил Андрей Подолян.

Он уверен, что при долгосрочном подходе к инвестированию с горизонтом 1-3 года продавать при любой панике смысла нет, иначе долгосрочный инвестор превращается в спекулянта-трейдера. Долгосрочным инвесторам эксперт посоветовал пореже заглядывать в торговый терминал и не совершать сделки, не имея четкого плана. Эксперт объяснил, почему практическая ценность Ethereum выше биткоина

ИНСТРУМЕНТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ИНВЕСТОРА

"Участникам рынка, которые открывают позиции с горизонтом в несколько лет, стоит использовать три инструмента: график изменения цен за месяц, логарифмическую шкалу цен и анализ всей ценовой истории актива", — порекомендовал директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев.

Эксперт пояснил, что "это позволит увидеть глобальный тренд без искажений, связанных с переходом в несопоставимые ценовые области".

Он напомнил, что "были времена, когда биткоин стоил несколько центов, потом сотни долларов, а сейчас он стоит десятки тысяч долларов, и логарифмическая шкала "уравнивает" все эти периоды времени". По мнению Кирпичева, исторический тренд пока непоколебим, и цикл коррекции всегда сопровождался последующим обновлением ценовых максимумов.

Любые тренды, даже столь долгосрочные, рано или поздно заканчиваются, поэтому разумно установить для себя цели выхода из позиций в случае негативного и позитивного сценария, опираясь на глобальный "логарифмический" тренд, добавил он. Эксперт рассказал, как правильно вывести криптовалюту в рубли

ЗАМОРОЗКА ПОЗИЦИЙ И ФИКСАЦИЯ УБЫТКОВ

Долгосрочному инвестору важно продумать возможность заморозки вклада на 3-4 года, поскольку вероятность досрочного завершения глобального бычьего цикла возросла, считает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Он убежден, что вероятность повторения цикла накопления, связанного с халвингом, достаточно высока. По прогнозу аналитика, с наступлением медвежьего цикла биткоин может постепенно упасть до 10-15 тысяч долларов в ближайшие 2-3 года.

"Только за полгода-год до наступления очередного халвинга (в середине 2024 года) может произойти смена тренда на бычий", — добавил Никита Зуборев.

Аналитик предупредил, что в ряде случаев фиксация даже 20% потерь может выглядеть приоритетней заморозки средств на несколько лет, особенно если это маржинальные позиции (открытые на кредитные средства) или имеется сопоставимый по доходности инструмент инвестирования.

Зуборев подчеркнул, что "долгосрочному инвестору стоит понимать, что риски потерять все минимальны. Если криптовалюта была куплена на спотовом рынке, пока актив не продан, потери не зафиксированы, достаточно дождаться нового импульса для роста. Им может стать что угодно: запуск ETF, новые медийные личности (от Илона Маска до Павла Дурова и Джеффа Безоса), очередной халвинг, одобрение со стороны крупных государств и многое другое".