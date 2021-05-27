МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что он не контролирует разработчиков Dogecoin. Бизнесмен подчеркнул, что у альткоина нет официальной организации, которая бы обеспечивала работоспособность цифровой монеты, поэтому у него лично нет подчиненных среди разработчиков и его способность принимать какие-либо решения ограничена. Таким образом предприниматель ответил на твит, в котором его назвали "генеральным директором Dogecoin". Один из пользователей соцсети написал, что Маск относится к альткоину, как к одной из своих компаний и активно продвигает монету. Об этом сообщает РБК. Инвесторам посоветовали, что делать при обвале рынка криптовалют

Напомним, что ранее гендиректор Tesla обратился к подписчикам в Twitter и предложил им принять участие в разработке Dogecoin. В частности, бизнесмен предложил направлять свои идеи по улучшению цифровой монеты в GitHub или раздел на Reddit. Маск добавил, что кто-то высказал мысль изменить комиссии за транзакции в зависимости от фазы Луны. Он назвал это "крутой идеей".

Помимо прочего, Маск объяснил, почему среди всех проектов ему нравится именно Dogecoin. По его словам, у альткоина есть "мемы и собаки", а у других цифровых монет этого нет.

Бизнесмен проводил опрос среди своих подписчиков в Twitter, хотят ли они, чтобы Tesla добавила возможность покупать электромобили за Dogecoin. На фоне этой публикации стоимость альткоина выросла на 17% всего за несколько минут. На 26 мая в опросе приняли участие почти 4 миллиона человек. 78% проголосовавших поддерживают принятие Dogecoin в качестве способа оплаты.

Как напоминает РБК, последний раз Маск влиял на стоимость цифровой монеты 20 мая. Тогда предприниматель опубликовал картинку, на которой изображен Dogecoin в виде купюры и поинтересовался, какого она номинала. За 15 минут цена альткоина выросла на 16%.