МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Генеральный директор Metalla Royalty & Streaming Бретт Хит предупредил, что криптография "ведет мир в следующий финансовый кризис". Об этом сообщает портал Блокчейн24. Биткоину прогнозируют взлет до ста тысяч долларов

Metalla Royalty & Streaming — канадская фирма, основанная в 1983 году, с текущим чистым капиталом почти полмиллиарда долларов. Выступая перед финансовым новостным агентством Kitco News 28 мая, Хит сравнил криптографию с технологическим крахом начала 2000-х годов и ипотечным кризисом 2008 года. "Когда вы оглядываетесь назад на последние несколько десятилетий и смотрите на все произошедшие финансовые кризисы, вы знаете, у всех них есть пара общих черт. И одна из них — массовое внедрение нового финансового продукта или новой технологии, которая не очень хорошо понята", — отметил он.

Хит добавил, что "если мы просто перейдем к ипотечному кризису 2008 года. У нас было массовое принятие ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, долговыми обязательствами. И как только общественность приняла это, этот новый финансовый продукт, то он рухнул, и это была огромная проблема".

Генеральный директор описал криптовалюты как "лицензию для частного сектора на печать денег", поскольку он поставил под сомнение количество ликвидности, которая была вкачена в рынок с начала 2020 года. Хит сравнил с M1 Соединенных Штатов — общим количеством ликвидных денег в обращении, — отметив, что с января 2020 года M1 "увеличился в четыре с половиной раза". По данным Федеральной резервной системы, M1 выросла с 4018 миллиардов долларов в январе 2020 года до примерно 18 935 миллиардов долларов по состоянию на апрель 2021 года.

"Это необыкновенное увеличение, и это такой короткий период времени. Но если вы посмотрите на криптовалюту, используя общую рыночную капитализация криптовалюты, то увидите, что она увеличилась более чем в десять раз", — напомнил он. Инвесторам посоветовали, что делать при обвале рынка криптовалют

Хит, похоже, обеспокоен системным риском от массовых инвестиций в класс активов, который, по его мнению, "не имеет внутренней ценности", конечным результатом является распродажа, аналогичная техническому кризису начала 2000-х годов. Он также выразил скептицизм в отношении прогнозов о том, что биткоин превзойдет золото в качестве хранилища стоимости. Хит подчеркнул, что не верит и в то, что максимальное предложение Bitcoin в 21 миллион дает ему дефицит или ценность, и указал на другие криптовалюты меньшей стоимости, которые подкреплены тем, что, по его словам, является лучшей технологией:

"А как насчет других 10 000 токенов и монет, связанных с криптовалютой, которые существуют сегодня, многие из которых имеют лучшие технологии, лучшую конфиденциальность и используют гораздо меньше энергии?" Илон Маск раскрыл секрет своего интереса к Dogecoin

"Когда так много всего, какова ценность или что на самом деле это внутренняя ценность?", — резюмировал он.